Ein Vorfall bei einem Schulausflug, bei dem er eine Schülerin am Po berührt habe, aber auch die Art und Weise, wie sich der Angeklagte Schülerinnen bei Tests oder im Informatik-Unterricht näherte, weil er ihnen „den korrekten Umgang mit der Maus“ beibringen wollte, führt einen Lehrer an diesem Tag vor das Bezirksgericht Fürstenfeld. „Ich bin erschüttert, dass ich hier als Monster hingestellt werde“, fasst er eingangs seinen Zustand in Worte.