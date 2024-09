Es habe gleich mehrere Geburtstage gegeben, die es zu feiern galt. Und, weil sie am kommenden Tag das Auto ihres Mannes brauchte, um ihrem Vater einen Besuch abzustatten, habe die Angeklagte den Gatten eben in die Arbeit gefahren. So der Beginn einer durchaus emotionalen Verhandlung am Bezirksgericht Fürstenfeld. Zuvor wollte Richterin Nadja Pils von der Frau wissen, warum sie sich in dieser Verfassung noch hinters Steuer gesetzt habe. Denn am Ende verursachte die Angeklagte mit 1,56 Promille einen Auffahrunfall, bei dem die Insassin eine Zerrung der Halswirbelsäule erlitt.