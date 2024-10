76-jähriger Pensionist verbrannt: „Wir konnten nichts tun. Nur beten, dass Gott hilft“

In Unterdombach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) starb ein Pensionist in einem Feuerinferno: Mitten in der Nacht geriet das Wohnhaus aus unbekannter Ursache in Vollbrand. Seine Frau liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Ein Ortsbesuch am Tag nach der Tragödie.