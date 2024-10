Drama in der Oststeiermark: In der Nacht auf Donnerstag geriet ein Wohnhaus in Unterdombach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) aus bisher unbekannter Ursache in Vollbrand. Ein 76-jähriger Pensionist wurde dabei getötet, eine 78-jährige Frau laut derzeitigem Stand schwer verletzt.

Gegen drei Uhr früh ging der Alarm bei der örtlichen Feuerwehr ein. Die rasch alarmierten Rettungskräfte brachten die 78-Jährige, mit schweren Verletzungen ins LKH Hartberg. Beim 76-jährigen Bewohner konnte der Notarzt nur mehr den Tod feststellen. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Insgesamt waren sieben Feuerwehren aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld im Einsatz. Zum jetzigen Zeitpunkt konnte seitens der Feuerwehr, die aktuell noch mit der Löschung des Brandes beschäftigt ist, noch kein „Brand aus“ gegeben werden. Die Ermittlungen zu der Brandursache laufen und wurden vom Landeskriminalamt übernommen.