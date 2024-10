Von der Familie Hatzl sind aktuell neun Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr in Lafnitz dabei. „Wir könnten eine ganze Löschgruppe aufstellen“, meint Josef Hatzl. Die Familie ist schon seit mehreren Generationen im Einsatz und rückt regelmäßig gemeinsam aus. „Ich glaube, es gibt keinen Tag, an dem nicht ein Hatzl im Rüsthaus ist“, lacht Dietmar Hatzl. Zur Feuerwehr zu gehen, sei den Jüngeren bereits in die Wiege gelegt worden. „Wir sind damit aufgewachsen“, erinnert sich Lisa Hatzl. „Wenn einer bei der Feuerwehr ist, geht alles leichter“, bekräftigt Josef.