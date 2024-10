Mutterschaft und Selbstständigkeit: Soll so es schaffbar sein

Um selbstständige Frauen bei der Mutterschaft zu unterstützen, fordert das Wirtschaftskammer-Referat „Frau in der Wirtschaft“ einen Ausbau der Kinderbetreuung. Betriebshilfe in Form einer Ersatzkraft soll in der Mutterschutzzeit vertreten.