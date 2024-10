Im Rahmen der „WKO on Tour“ waren Vizepräsidentin Gabriele Lechner, Regionalstellenobmann Christian Sommerbauer, Regionalstellenleiterin Simone Pfeiffer und begleitet von Evelyn Handler, Simone Spitzer und Nadine Handler von Frau in der Wirtschaft, auf Bezirkstour in Hartberg-Fürstenfeld und besuchten zahlreiche Unternehmen.