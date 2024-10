Es ist offiziell: Am Dienstag, dem 8. Oktober, eröffnet Martin Steinkellner sein neues Lokal „Hart‘n Stone“ in Hartberg. Im ehemaligen „Roko“ – in dem für kurze Zeit das Pop-up-Lokal „Ratschen“ war – will der gebürtige Kärntner seine Gäste künftig verwöhnen.