Schock und Entsetzen an einer Mittelschule im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Wie die Grazer Staatsanwaltschaft bestätigt, kündigte ein 13-jähriger Schüler am vergangenen Freitag mehreren Schulkollegen eine Bluttat an seiner Schule an. Er würde mit einer Schusswaffe in die Schule kommen und diese stürmen. Ohne zu zögern, meldeten die jungen Schulkameraden das grauenhafte Vorhaben des 13-jährigen ihren Eltern – diese verständigten wiederum die Direktion, die den Stein der Ermittlungen schließlich ins Rollen gebracht hat.