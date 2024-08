Wahrlich geerdet, kann man nur sagen, wenn man von Blumenbäuerin Patrizia Kager barfuß begrüßt wird. Hier im Joglland baut die 39-Jährige auf einem 400 Quadratmeter großen Feld, auf stattlichen 800 Höhenmetern gelegen, regionale Blumen an. Wie so oft im Leben fand sie über Umwege zu ihrer Berufung. „Wir haben im Jahr 2019 geheiratet“, holt Kager aus, die bis vor Kurzem noch als Orthoptistin (Schieltherapeutin) in einer Neuro-Reha in Wien tätig war.