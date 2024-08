Wie der Kreditschutzverband KSV1870 am Donnerstag bekannt gab, hat die Depot Handels GmbH am Landesgericht Wiener Neustadt die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt - wir haben berichtet. Man rechne mit einem zeitnahen Konkursverfahren, betroffen sind 349 Dienstnehmer in 48 österreichischen Filialen. Überrascht waren die Filialleitungen in Hartberg und in Oberwart. Von der Firmenpleite und dem anstehenden Konkursverfahren haben die regionalen Depot-Teams erst über die Medien erfahren.