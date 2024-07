Das politische Beben nach dem verheerenden Hochwasser am 9. Juni sorgt nun für frischen Wind in der Bad Waltersdorfer Kommunalpolitik: Johann Fiedler, bisheriger Gemeindekassier, übernimmt das Bürgermeisteramt von Josef Hauptmann (ÖVP). Nach einem Streit mit der örtlichen Feuerwehr – Hauptmann hat der Einsatzleitung unter anderem grobe Fehler in der Hochwasserbekämpfung vorgeworfen – hat der langjährige Ortschef vor rund zwei Wochen sein Amt als Bürgermeister zurück gelegt (wir haben berichtet). Bei der ersten offiziellen Gemeinderatssitzung nach dem Eklat wurde nun sein Nachfolger gewählt.