Ende November des Vorjahres nahmen zahlreiche Stammkunden Abschied vom Traditionsgasthaus Kricker. Wenig später, Anfang Jänner 2024, rollten schon die Baumaschinen an. Denn hier, direkt an der B54, entsteht auf einer Fläche von 6000 Quadratmetern die über 1400 Quadratmeter große „Groß Genusswelt“. „Wir wollen hier nicht nur eine der modernsten Fleischereien aufmachen, sondern auch Radfahrern und Nächtigungsgästen etwas bieten“, erklärt Gernot Groß aus Illensdorf, der hinter dem Projekt steht. Gemeinsam mit seiner Familie betreibt er bereits einen Bauernladen und eine Schnitzelstation in Hirnsdorf sowie ein Bistro in Fürstenfeld.