„Ich möchte nicht wie meine Mutter mit 92 Jahren noch in der Küche sitzen und für die Gäste Kartoffel schälen. Ihr Leben hat nur aus Arbeit bestanden, aber das war noch eine andere Generation“, begründet Dorli Kricker ihren Schritt, einen endgültigen Schlussstrich unter ihre jahrzehntelange Präsenz im etablierten Gasthof zu ziehen. Die Endsechzigerin hat das vor 67 Jahren an der B 54 von ihren Eltern errichtete Gasthaus in Bausch und Bogen verkauft. Sie zieht mit ihrem Lebenspartner in eine Eigentumswohnung nach Hartberg. Als kleiner Trost bleibt ihr die Gewissheit, dass der Käufer, ein heimischer Unternehmer, den Betrieb nach einem Rundum-Modernisierungsschub weiterführen wird.