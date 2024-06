Sie befinden sich meist nur wenige Schritte von der Kirche entfernt und damit in allerbester Lage im Ort: Doch in vielen, jahrhundertealten Pfarrhöfen wohnt längst kein Priester mehr. Oft betreut ein Pfarrer mittlerweile mehrere Gebiete – das einstige Wohnhaus bleibt leer, verfällt mit den Jahren oder wird nicht saniert, weil das Geld fehlt, oder das Haus unter Denkmalschutz steht und nicht ohne (bürokratischen und finanziellen) Aufwand saniert werden kann. Immer öfter werden die Gebäude nunmehrig vermietet oder auch verkauft, wie ein Blick in die Ost- und Südoststeiermark zeigt.