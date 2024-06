Fünf Tage nach den schweren Unwettern und dem verheerenden Hochwasser in der Oststeiermark steht immer noch eine dunkle Wolke über Bad Waltersdorf und sie scheint sich schwer zu entladen: Eine WhatsApp-Nachricht, ausgeschickt an 65 Mitglieder der örtlichen Feuerwehr sorgt für Aufsehen und heiße Diskussionen – vor allem unter den Kameradinnen und Kameraden und deren Familien. Darin wird in wenigen, aber sehr direkten Zeilen der Rückzug von Josef Pferschy angekündigt, der den Unwettereinsatz in Bad Waltersdorf geleitet hat.