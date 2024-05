„Kommen Sie herein, kommen Sie herein, heute ist ein besonderer Tag, der Zeitungsmann macht gerade Fotos von uns!“ Kurt Legenstein ist in seinem Element. So wie heute ist er jeden Tag dafür zuständig, die Werbetrommel für jenen kleinen Laden in Ilz zu rühren, indem er und acht weitere Lebenshilfe-Klientinnen und -Klienten täglich ihr kreatives Handwerk unter Beweis stellen. Seit zwei Jahren wird im Atelier „Herzstück 81“ siebgedruckt, getöpfert, gezeichnet und genäht – und das unter einem Motto: „Wir sind gleich viel wert.“