Am 5. Mai ist Tag der Inklusion, aus diesem Anlass lud die Institution LebensGroß am Donnerstag zum Aktionstag ins Weststeirische Einkaufszentrum (WEZ) in Bärnbach. Dort präsentierten sich die verschiedenen Einrichtungen von LebensGroß, darunter Randkunst, Tagesstätte Karlschacht, Café Famoos oder MOI-Sport. Höhepunkt war ein Benefizkonzert der Gruppe Ligist 3 mit David Traumüller, Marcus Zettl und Kevin Reiter. Zettl und Reiter sind selbst Fachsozialbetreuer bei LebensGroß und haben die Idee für ein Benefizkonzert geboren.