Seit der Pandemie und den damit einhergehenden Lockdown- und Hygienebestimmungen war der Sauna-Betrieb im „Herz“ in Hartberg während der Sommermonate geschlossen. Nach Corona hat man an diesem Modell festgehalten, obwohl das Hallen- und Freibad seinen Betrieb wieder in gewohnter Form aufgenommen hatte. Ganz zum Unmut der Sauna-Gäste, wie eine Unterschriften-Liste zeigt.