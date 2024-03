Manfred Schlögl war von früh auf ein hochpolitischer Kopf. Der 1940 geborene Vorauer engagierte sich neben seiner beruflichen Tätigkeit als Mittelschulprofessor mit der Fächerkombination Deutsch, Geschichte und Philosophie am Gymnasium Hartberg, dessen Geschicke er in späteren Jahren von 1988 bis 2000 als Direktor lenkte, in der Lokalpolitik. 1969 wurde Schlögl Mitglied des Hartberger Gemeinderates. Als Mandatar der Volkspartei hatte er im Jahr 1975 für rund vier Monate einen Sitz im Nationalrat inne. Schlögls Herz schlug aber primär für die Kommunalpolitik, in der er seinen Tatendrang stärker ausleben konnte. Von 1992 bis 2004 hatte Schlögl das Sagen im Rathaus. So trägt die Generalsanierung des Schlosses, die die Stadtgemeinde mit finanzieller Unterstützung durch die örtliche Sparkasse gestemmt hat, seine Handschrift als Bürgermeister. Auch die Errichtung des Einkaufszentrums Hatric, dessen Bau mit einem privaten Investor die Straßenunterführung – die Teil einer künftigen Umfahrung werden sollte – unter der B 50 ermöglichte, geht auf seine Initiative zurück.