Auf dem Asphalt riecht es nach Motoröl, betritt man den frisch begrünten Acker, so knirschen tausende Glassplitter und Plastikteile unter den Schuhsohlen. Sie sind stumme Zeugen jenes lauten Knalls, der Sonntagabend zahlreiche Familien aus ihren Häusern gejagt hatte. Zwei Pkw waren gegen 20.30 Uhr frontal ineinander gekracht. Ein Ehepaar aus Wenigzell und ein Jugendlicher aus Birkfeld waren auf der Stelle tot. „Zuerst ein dumpfer Knall, dann Stille. Nichts außer Stille“, erzählt eine Grundstücksnachbarin gefasst. Mehrmals war sie am Morgen danach zur Unfallstelle gegangen, um „nur irgendwie begreifen zu können, wie so etwas auf einer vollkommenen sichtfreien Strecke passieren kann.“