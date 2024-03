Derzeit wird noch fleißig ausgemalt, aber Bernhard Sailer, neuer Pächter des Lokals am Großsteinbacher Badesee, hat ohnehin schon ein konkretes Konzept und auch Bild im Kopf. Aus dem ehemaligen „Strandgut“ wird in den kommenden Wochen „Sea You - das Seerestaurant“, das seinen Gästen Urlaub zu Hause bieten soll.