Gegen 7 Uhr in der Früh fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Firmenfahrzeug auf der A 2-Südautobahn von Graz kommend in Richtung Wien. Ein anderer Verkehrsteilnehmer machte ihn auf einen offensichtlichen Defekt am Fahrzeug aufmerksam, woraufhin der Lenker den Kleintransporter bei Schäffern im Bereich einer Pannenbucht anhielt.

Dort bemerkte der Mann, dass es im Bereich des Auspuffs bereits brannte. Nur kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand. Der 41-Jährige versuchte den Brand noch selbst mit einem Feuerlöscher zu löschen, dabei dürfte er sich jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen haben. Der Fahrzeuglenker wurde daher vom Roten Kreuz ins LKH Oststeiermark nach Hartberg eingeliefert, wo er ambulant behandelt wurde.

Autobahn gesperrt

Rund 30 alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehren Pinggau und Schäffern konnten den Brand rasch löschen. Für die Dauer des Einsatzes musste die Südautobahn jedoch für rund 30 Minuten gesperrt werden. Anschließend wurde sie für den Verkehr wieder schrittweise freigegeben. Auslöser für den Brand dürfte ein defekter Partikelfilter gewesen sein.