„Weiß jemand, was das ist?“, fragt Zoologe der Tierwelt Herberstein, Thomas Lattinger. In seiner rechten Hand hält er einen Plastikbehälter in die Luft, darin ein weißes längliches Gestänge. „Ein Knochen“, antwortet eine Person. Zustimmend nickt Lattinger, wobei es sich um einen ganz besonderen Knochen handelt. „Es ist der Penisknochen eines Polarwolfes“, löst er das Rätsel schließlich auf. Schmunzelnd erklärt der Zoologe, dass viele Tiere - darunter Wölfe und Bären - einen solchen Knochen besitzen, da es eine Erleichterung beim häufigen Geschlechtsakt ist.