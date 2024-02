Dass die österreichische Tourismus- und Gastronomiebranche mit Personalnot kämpft, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Auch in der Region mangelt es immer wieder an Fachkräften. Genau dort setzt die Firma Alva Personal an. Geschäftsführer Oliver Elbling hat sich zum Ziel gesetzt, qualifizierte Fachkräfte aus der Türkei an österreichische Firmen zu vermitteln. Erfolgreich ist er damit auch in der Region, in Hartberg und Kaindorf arbeiten bereits von Elblings Firma vermittelte Türken.