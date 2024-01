Wer sein E-Auto aufladen möchte, kann das ab sofort in der Bezirkshauptstadt an zwei neuen Schnellladestationen tun. Gemeinsam mit der Energie Hartberg, einem Tochterunternehmen der Stadtwerke Hartberg, hat die Stadtgemeinde vier neue Ladepunkte errichtet. Geladen werden kann mit 150 kW direkt am Hauptplatz und in der Franz-Schmid-Gasse, gegenüber der Berufsschule. Dort sind die beiden dafür vorgesehenen Parkplätze sogar überdacht. Bezahlt werden kann unkompliziert mittels QR-Code und einer Debit- oder Kreditkarte, wer öfter tankt, kann auch eine Ladekarte anfordern. Für Stromkunden der Energie Hartberg gibt es zudem 30 Prozent Rabatt.