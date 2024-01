„Die graben uns das Wasser ab“, flüstert Direktorin Ulrike Prutsch aus Fehring ihrer Kollegin Karin Kohl aus Hartberg zu. Beide Schulleiterinnen (Fachschulen für Land- und Ernährungswirtschaft Schloss Stein und Hartberg) waren schockiert, als sie am Mittwoch in der Stadthalle Fürstenfeld erste Details über die neue Fachschule für Sozialberufe (FSB) erfahren haben. So sollen hier ab dem kommenden Schuljahr Jugendliche nach der Grundschule zur Pflegeassistenz ausgebildet werden, viermonatiges Praktikum inklusive. Stolz über die Aufwertung des Bildungsstandortes Fürstenfeld zeigte man sich vonseiten der Verantwortlichen. „Unser Zulauf an Schüler wird darunter wohl leiden“, befürchten hingegen die beiden Fachschuldirektorinnen aus der Oststeiermark.