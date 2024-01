Fürstenfeld ist um eine Schule reicher: Dem akuten Mangel an Alten- und Krankenpfleger - in der Ost- und Südoststeiermark fehlen aktuell rund 450 Pflegekräfte- möchte eine neue Fachschule für Sozialberufe in Fürstenfeld entgegenwirken. Mittwochnachmittag in der Stadthalle präsentiert, eröffnet die „FSB - Fachschule für Sozialberufe mit Pflegevorbereitung“ ihre Schultore ab kommenden Herbst und wirbt schon jetzt um Schülerinnen und Schülern aus der Region, die den Weg in die Pflegeassistenzausbildung einschlagen möchten. Ins Leben gerufen wurde das Bildungsangebot von der HLW FSB Weiz in Kooperation mit der Impulsregion.