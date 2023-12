Eifrig tummeln sich ein paar Kindergartenkinder im Eingangsbereich des Kindergartens der Bafep in Hartberg. Die einen Hände greifen in die verschiedenen Keksdosen, um kleine Schälchen mit Keksen zu füllen, die anderen begrüßen die Besucher freundlich. Ein kleines Häubchen auf den Kinderköpfen verrät, was die Kleinen da machen: „Wir backen für Jonas“ steht in bunten Buchstaben darauf geschrieben. Eifirg haben sie in drei Kindergartengruppen und in der Kinderkrippe in den letzten Tagen mit ihren Pädagoginnen Teig geknetet und Kekse geformt sowie ausgestochen. Jetzt verkaufen sie drei Tage lang in der Früh und zu Mittag gegen eine freiwillige Spende die Köstlichkeiten.