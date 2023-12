Blutspuren am Tatort sowie Nachbarn, die aufgrund der nicht zu überhörbaren Schlägerei die Polizei alarmierten und trotzdem will der Angeklagte nicht ganz verstehen, was denn nun das Problem ist. Richter Günther Walchshofer versucht es erneut. „Sie haben den Mann mit einem Schlagstock zusammengeschlagen“, bezieht sich der Richter auf sichergestelltes Bildmaterial, aber auch auf die Zeugenaussagen der Nachbarn. Diese haben den Streit gesehen und das Opfer später auch zu sich nachhause gebracht, um es zu verarzten.