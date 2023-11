Ist man schon einige Male in der ersten Reihe vor Gericht gesessen, kennt man sich aus. So wie der Pensionist, der sich an diesem Tag vor dem Bezirksgericht verantworten muss. Der Mann, der 24 Mal vorbestraft und an Leukämie erkrankt ist, hat mit 1,5 Promille einen Unfall verursacht. Bei diesem wurde der Lenker eines anderen Fahrzeugs verletzt.