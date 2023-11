Sie holten sich den Oskar der Brillenbranche

Der Hartberger Brillenhersteller Andy Wolf holte sich in Paris in der Kategorie Sonnenbrillen „Eyewear Designer“ die erste Silmo D‘or Auszeichnung und damit den Oskar der Brillenbranche. In der Übersbacher Mehrzweckhalle startet mit Brigitte Koenigsberger eine neue Gastronomin durch. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.