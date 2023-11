Das Drogeriegeschäft Bipa erstrahlt in Hartberg in neuem Glanz. Sanfte Farbtöne, Naturmaterialien sowie eine spezielle Lichtgestaltung sollen Kunden überzeugen. „Als Drogeriefachhändler mit den österreichweit meisten Standorten sind wir stolz darauf, für unsere Kundinnen und Kunden in Hartberg ab sofort unsere neue Filiale im innovativen Layout zu betreiben“, erklären die Geschäftsführer Markus Geyer und Andreas Persigehl anlässlich der Eröffnung. Auch Filialleiterin Hermine Weissenberger freut sich über das runderneuerte Arbeitsumfeld. Auf 415 Quadratmetern finden nun 15.000 Artikel Platz.