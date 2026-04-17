Das Kulturzentrum Spielberg wurde kürzlich zum Treffpunkt für Jugendliche und Betriebe: Beim Jobdating „Hey, hier ruft die Zukunft an!“ präsentierten sich rund 40 Unternehmen und Organisationen den Schülerinnen und Schülern der 7. bis 9. Schulstufen.

Die von der BerufsFindungsBegleitung der STVG gemeinsam mit der MS Spielberg organisierte Veranstaltung bot praxisnahe Einblicke in die Berufswelt. Neben Gesprächen mit Betrieben konnten die Jugendlichen an interaktiven Stationen verschiedene Berufe ausprobieren und erste Kontakte für Ferialjobs oder Lehrstellen knüpfen.

Organisiert wurde das Format von Katharina Steiner-Bittlingmaier, unterstützt von den Lehrern Michael Schriefl und Gertraud Reiter. „Persönliche Begegnungen sind durch nichts zu ersetzen“, lautete der Tenor vor Ort.

Unter den Gästen waren Direktorin Erika Bogensperger, Bürgermeister Manfred Lenger sowie Ulrike Steinwidder von der Bildungsregion Murtal-Murau. Durch das Programm führten die Schüler Marlene Moitzi-Eberhardt, Andre Klanner und Matheo Brandstätter.

Die Veranstaltung zeigte, wie wichtig der direkte Austausch für die Berufsorientierung ist – und bot vielen Jugendlichen konkrete Perspektiven für ihre nächsten Schritte.