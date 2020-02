Tourismus-Urgestein Erich Moscher tritt in Hohentauern mit einer eigenen Liste an. In Teufenbach-Katsch hat ÖVP-Vizebürgermeister Josef Pirker eine Liste gegründet. Gleich acht Listen kämpfen in Zeltweg um Mandate.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ÖVP-Vize Josef Pirker tritt in Teufenbach-Katsch mit einer eigenen Liste an, Erich Moscher probiert's in Hohentauern © KK, Haider-Krätschmer

In manchen Gemeinden der Bezirke Murtal und Murau kämpfen neue Listen um Mandate. Überraschend ist etwa der Antritt von Erich Moscher aus Hohentauern, der vor Jahrzehnten einmal für die ÖVP im Gemeinderat gesessen ist. Mit 79 Jahren will das Tourismus-Urgestein noch einmal "in den Ring steigen". Der Grund: "In Hohentauern gibt es mit SPÖ und ÖVP nur zwei Listen." Die SPÖ habe mit fünf Mandaten bestimmt, Diskussionen habe es keine gegeben: "Fast alles wurde einstimmig beschlossen. Ich will nichts anderes, außer dass wieder eine Diskussionskultur entsteht", so Moscher, der auch "einen Tourismusvertreter im Gemeinderat der Tourismusgemeinde vermisst". Die Familie Moscher betreibt in Hohentauern ein Skigebiet mit Hotel: "Wir sind das größte Unternehmen im Ort", so Moscher. Insgesamt stehen drei Leute auf der "Liste Moscher...für Hohentauern".