Viele jammern, wie schlimm es um die Gastronomie steht und dass sie keine Zukunft habe. Was motiviert dann eine Juristin und einen Diplomingenieur, genau in diesem Bereich zu arbeiten? Laura Muth von der Pizzeria Da Silvano auf 1140 Meter in Kreischberg-Nähe kann es erklären: "Dieser Beruf beschert uns so viele schöne Momente, wir lernen Leute kennen, die wir in unseren alten Berufen nie kennengelernt hätten, und so sind auch schon wunderbare Freundschaften entstanden."