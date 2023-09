Los geht's bereits am 22. September mit dem "Sting Project", Österreichs einziger Sting & The Police Coverband, die ab 19.30 Uhr im Gewölbekeller mit Klassikern des 16-fachen Grammy-Gewinners wie „Englishman In New York“, „Fields Of Gold“ oder „Every Breath You Take“ auf die Bühne bringen werden.