Welche Öffnungszeiten machen wir? Diese Frage trieb Eva-Maria Stiegmaier und ihre Mama Sissi Ranzmaier lange Zeit um. Sissis Mann Michael hätte da weniger lange gefackelt, aber er brachte Verständnis auf: „Die beiden haben sich noch nicht genug hineingespürt“, stellte er trocken fest.

Er kennt die Damen, denn Mama und Tochter spüren sich in vieles hinein. Wie herzlich ihre Beziehung ist, wurde beim Eröffnungsabend für die neue Cateringküche und das Geschäft "Der Laden" am vergangenen Montag in Zeltweg deutlich.