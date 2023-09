So richtig alpintauglich ist die Ausrüstung des Landeshauptmannes nicht. Schwarzer Anzug, Krawatte, schwarze Lackschuhe. Aber kein Problem, er muss von der Straße weg nur runde 100 nicht asphaltierte Meter überwinden, dann ist er angekommen im Alpinpark Steinmühle in Seckau. Richtig ausgerüstet sind hingegen jene, für die Christopher Drexler an diesem Donnerstag gekommen ist: die "Alpine Einsatzgruppe Murtal" der Polizei.