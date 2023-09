"Wachsam, wissbegierig, fragend, forschend, recherchierend": So waren Karl Cebul, Roman Findl, Johann Hahsler, Josef Karner, Johann Rehsmann, Otmar Schabernig und Werner Wadsack mit ihrer Kamera unterwegs. Ihre Werke zeigt die Fotogruppe der Naturfreunde Knittelfeld aktuell in einer Ausstellung. Der Betrachter kann Details entdecken, die Schönheit in den kleinen Dingen des Lebens finden und Geschichten in den Bildern erkunden.