Am Samstag, 16. September, öffnet die Zellstoff Pöls wieder die Werkstore für die Öffentlichkeit. Und das aus einem einfachen Grund: "Wir sind als Leitbetrieb interessiert daran, dass unser Umfeld und die Region sehen, was wir an innovativen Produkten – im Bereich Zellstoff, Papier und Energie – erzeugen", so Vorstand Werner Hartmann.