Im Jahr 2021 wurde der Verein "Murtal Bulls" gegründet. Der anfangs kleine Verein ist mittlerweile auf rund 30 Mitglieder angewachsen und hat in Knittelfeld wie berichtet eine Heimstätte gefunden. Eines Tages will man auch in den Ligabetrieb einsteigen, doch zuvor müssen Testspiele absolviert werden. Nun steht das erste Heimspiel bevor, die Murtal Bulls werden am 16. September gegen die Woodquarter Wolves antreten.