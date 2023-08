Fulminanter hätte ein Eröffnungskonzert gar nicht sein können: Alexander Umundum, wohl jüngster Blockflöten-Virtuose in Europa und aus dem Murtal, eröffnete am 28. Juli in der Pfarrkirche Großlobming die 42. Internationale Musikwoche. Am 30. Juli folgten "Himmlische Melodien aus vier Jahrhunderten" in der St. Mareiner Pfarrkirche, eingeleitet von Pfarrer Othmar Stary mit weisen Worten. Musikalisch spannte die Louis Spohr-Sinfonietta mit ihren Solisten den Bogen vom Barock bis zur Spätromantik. Als Gesangssolistin trat die Sopranistin Sara Elisabeth Lesser mit dem Largo aus Domine Deus aus dem „Gloria“ von A. Vivaldi und der Arie „Vergnügen und Lust“ aus der Bach-Kantate „Gott ist unsre Zuversicht“ auf. Mit der Klassik und Mozarts „Mailänder Sinfonie“ endete der Konzertabend.