Am 9. Juli war es soweit: Alexander Umundum gewann zum zweiten Mal den ersten Preis bei den Open Recorder Days in Amsterdam. Es handelt sich dabei um den bedeutendsten internationalen Blockflötenwettbewerb in Europa, Hunderte Musiker aus Ländern wie den Niederlanden, Deutschland, Taiwan, Brasilien, Israel, Schweiz und Großbritannien treten gegeneinander an. Der junge Murtaler war der einzige Solist aus Österreich.