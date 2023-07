Es ist eine besondere Auszeichnung: Bei der "Falstaff"-Wahl zur beliebtesten Fleischhauerei des Landes belegte die "Kailerei" in Murau Rang drei. Der Gourmetguide hatte seine Leserschaft zum Abstimmen aufgerufen. Platz eins ging an die Fleischerei Mosshammer in Graz, Platz zwei an Labonca Biohof im oststeirischen Burgau und Platz drei schon an die "Kailerei". Sie ist der einzige Betrieb aus der Region Murau-Murtal, der bei Wahl überhaupt gelistet ist und konnte die Mehrheit der Mitwerber hinter sich lassen.