Vier Millionen Euro – so viel wurde in die beiden Häuser Gartengasse 16 und 18 in Judenburg investiert, um sie zu revitalisieren und damit wieder als Wohnobjekte nutzbar zu machen. Initiiert wurde das Projekt 2019 von Vizebürgermeister Norbert Steinwidder und Finanzexperten Wolfgang Jannach. Die Projektentwicklung übernahm Gerald Zuschnegg von Syn-Ro Immobilien in Graz. Die tatsächliche Umsetzung erfolgte in Form eines Bauerherrnmodells mit mehreren Investoren und dank einer Landesförderung, die Bauarbeiten führten auch Unternehmen aus der Region aus.