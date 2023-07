Frau Ofner, Sie haben heuer Ihre erste WM-Medaille gewonnen. Welche Bedeutung hat diese Medaille für Sie?

KATRIN OFNER: Ich habe mich irrsinnig darüber gefreut. Diese Medaille ist auch so besonders, weil sich so viele Menschen mitgefreut haben, die wissen, wie lange ich schon dabei bin, welche Arbeit da dahinter steckt und wie knapp dran ich an dieser Medaille davor schon gewesen bin. Sie ist die Belohnung für das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe.