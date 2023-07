Selbst die routiniertesten Sängerinnen und Sänger zitterten diesem Ereignis freudig-gespannt entgegen. Kein Wunder, wer hat schon die Gelegenheit, an einer Uraufführung mitzuwirken? Herwig Arch, Leiter des Kirchenchores St. Marein bei Knittelfeld, hatte in der Coronazeit eine Messe für Chor und Streichorchester komponiert. Nach wochenlanger Probenarbeit war es am Sonntag, 9. Juli, soweit. Bei einer von Pater Othmar Stary zelebrierten Festmesse in der örtlichen Pfarrkirche zeigten sich die Gäste beeindruckt von der Qualität der Komposition, die von Chor, Kammerorchester Accento unter Lore Schrettner und Johannes Schneidler an der Orgel perfekt umgesetzt wurde.