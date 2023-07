Seit mehr als 40 Jahren wird zum mittlerweile legendären Gartenfest im Mazelle-Garten in Zeltweg geladen. Auch diesmal strömten wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher in den romantischen Garten, um unter freiem Himmel einen geselligen Abend zu genießen. Und zwar bei kühlen Getränken, schmackhaften Grillhenderl, einer guten Jause sowie hausgemachten Kuchen. Getanzt wurde zu den Klängen von Freeze up. Der Reinerlös dient wie jedes Jahr dem Ankauf von Gerätschaften für die Feuerwehr Farrach. Die Mitglieder der Feuerwehr bedanken sich auch bei allen Gästen für den tollen Abend.