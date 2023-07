Eines möchte Helmuth A. Ploschnitznigg gleich zu Beginn klarstellen: "Meine letzte Ausstellung ist das nicht." Damit meint er die Schau "Stationen – gemalte Signale", die noch bis Ende Juli in der Stadtgalerie Judenburg zu sehen ist. Der gebürtige Grazer, der dem Murtal unverkennbar seinen Kunst-Stempel aufgedrückt hat, malt nach wie vor jeden Tag - drei Tage pro Woche davon in der "Sim", wie die "Simultania" in Lindfeld auch genannt wird. Sie ist neben der Kunst wohl das Lebenswerk des pensionierten Kunstlehrers: eine Betreuungseinrichtung für Menschen mit Behinderung, an dem er mit den sich dort in der Tageseinrichtung befindlichen Menschen gemeinsam malt.